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среда, 22 января 2020 16:02

Российские оккупанты будут ставить на учет пенсионеров Донбасса

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Российские оккупанты будут ставить на учет пенсионеров Донбасса
Россияне решили верифицировать донецких пенсионеров. Фото: dw.com

На оккупированном Донбассе с 1 января по 30 мая начнут вносить пенсионеров в реестр.

Люди должны прийти с пакетом документов в так называемый пенсионный фонд, пишут оккупационные СМИ.

Требуют принести так называемый паспорт ДНР или паспорт Украины с местной пропиской.

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Если лицо зарегистрировано на территории, подконтрольной Украине, требуют присовокупить адресную справку.

Работающие пенсионеры должны принести Трудовую книжку".

Если пенсионер не может самостоятельно двигаться, потому что явялется инвалидом 1-2 групп или старше 80 лет, то так называемые сотрудники приедут домой.

21 января российские оккупанты на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня.

Оружие, из которого стрелял враг, запрещено Минскими договоренностям, сообщили в штабе ООС.

Возле оперативно-тактической группировки "Схід" российские наемники стреляли два раза - недалеко от населенного пункта Красногоровка и Водяное. Вели обстрелы из гранатометов и стрелкового оружия.

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