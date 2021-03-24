Российские оккупанты 10 раз нарушили режим тишины: где было горячее всего

Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 23 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Больше всего обстрелов было зафиксировано в районе Авдеевки, которую неоднократно обстреливали в течение дня оккупанты. Об этом сообщили в штабе ООС.

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"Неподалеку Водяного вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь по позициям наших воинов из гранатометов различных типов и стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Шумов оккупанты вели огонь по позициям наших воинов из ручных противотанковых гранатометов. У Гнутово захватчики применили станковые противотанковые гранатометы. Неподалеку Широкино оккупанты вели огонь из стрелкового оружия. Вблизи Славного обстреливали позиции наших защитников с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - рассказали в штабе.

По состоянию на утро 24 марта обстрелов не зафиксировано.

Войну на Донбассе можно закончить за неделю. Но без "зеленого света" со стороны Москвы продвижения в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе невозможно, говорит министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Вопрос заключается в том, сколько времени понадобится для того, чтобы заставить Россию согласиться прекратить конфликт.