Российские наемники вторые сутки терроризируют наших у Водяного: что известно

Украинские воины продолжают выполнять задачи по назначению. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

На Донбассе за прошедшие сутки, 2 декабря, на большинстве участков ответственности украинских подразделений наблюдалась тишина.

В то же время три факта нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников зафиксировано вблизи Водяного, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

"Там противник открывал огонь из станкового автоматического гранатомета и стрелкового оружия. Кроме того, на этом же участке враг совершил дистанционное минирование позиций наших войск, использовав несколько запрещенных мин ПОМ-2. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российские наемники устроили провокации у Катериновки и Попасной

Сегодня, 3 декабря, российско-оккупационные войска неподалеку Водяного выпустили несколько мин калибром 120 мм. А также дистанционно минировали позиции наших войск, использовав несколько запрещенных мин ПОМ-2.

Огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли.

Этой неделе не состоится заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу. От Российской Федерации до сих пор не пришел ответ, сообщил представитель украинской делегации Алексей Арестович. В связи с этим Украина будет требовать проведения встречи и выполнение всех договоренностей, которые приняли на "нормандской встречи".