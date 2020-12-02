Российские наемники устроили провокации у Катериновки и Попасной

Украинские воины бдительности не теряют и готовы к мгновенному реагированию на любые действия противника. Фото: facebook.com/pressjfo.news

На Донбассе в течение прошлых суток, 1 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили договоренности о перемирии.

Вблизи Катериновки враг применил стрелковое оружие. С автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия противник вел огонь неподалеку Попасной, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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"Провокационные враждебные выстрелы не представляли угрозы для жизни и здоровья украинских защитников, поэтому огонь они не открывали", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток, 2 декабря, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

На этой неделе не состоится заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу. От Российской Федерации до сих пор не пришел ответ, сообщил представитель украинской делегации Алексей Арестович. В связи с этим Украина будет требовать проведения встречи и выполнение всех договоренностей, которые приняли на "нормандской встрече".