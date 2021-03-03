Российские наемники устраивают провокации

Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 2 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня.

Вблизи поселка Желтое, недалеко от города Счастье, был зафиксирован пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения, который вовремя был подавлен средствами РЭБ, сообщили в штабе ООС.

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"Основной целью действий российско-оккупационных войск остается провоцирование Вооруженных Сил Украины на открытие ответного огня с последующим обвинением в нарушении режима прекращения огня. Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников, о чем говорится в Отчете СММ ОБСЕ от 2 марта", - говорят в штабе.

А сегодня, 3 марта, неподалеку Водяного, что на Приазовье, оккупанты открывали прицельный огонь из автоматических станковых и противотанковых гранатометов.

Потерь и раненых среди защитников нет.

На Донбассе активно действуют российские снайперские подразделения численностью около 450 человек. Кроме того, около 50 снайперов постоянно находятся на подконтрольной Украине территории. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины. В основном снайперская группа заходит с территории России на Донбасс на короткий период времени, выполняет поставленную задачу и испытывает вооружение.