Российские наемники укрепляют позиции в зоне ООС

За прошедшие сутки в ООС зафиксировали, что оккупанты укрепляют позиции. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Накануне в зоне проведения операции Объединенных сил обстрелов не было. Однако, российские наемники укрепляли позиции, нарушив условия договоренностей о режиме тишины.

Об этом говорится в утреннем возведении прессслужбы операции Объединенных сил относительно ситуации по состоянию на 7 часов утра 17 августа.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки. 16 августа на всех участках ответственности наших подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Военнослужащие Об соединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове предоставить достойный отпор на возможные опасные действия врага", - сообщила пресс-секретарь Штаба ООС Ярослава Зорина.

В то же время, за минувшие сутки украинские военные задокументовалы нарушения вооруженными формированиями Российской Федерации договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. В частности, вблизи временно оккупированного населенного пункта Ужовка противник осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений у Водяного.

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Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

С начала текущих суток, 17 августа, введен режим тишины сохраняется в полной мере. В полосах ответственности наших бригад не зафиксировано ни одной вооруженной провокации или обстрела.

Российские оккупанты ведут провокационные обстрелы на Донбассе и окапываются в сторону https://gazeta.ua/ru/articles/donbas/_rossijskij-okkupant-na-donbasse-prodolzhaet-strelyat-i-okapyvaetsya-v-storonu-ukrainskih-podrazdelenij/979288подразделений украинских воинов. Огонь из стрелкового оружия вооруженные формирования РФ ведут вблизи Авдеевки. Также 14 августа выявлены факты инженерного оборудования позиций в сторону наших подразделений неподалеку Хутора Свободного по направлению временно оккупированного Золотого-5 и Новгородского по направлению оккупированной Широкой Балки.