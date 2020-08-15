Российский оккупант на Донбассе продолжает стрелять и окапывается в сторону украинских подразделений

Режим прекращения огня объявлен с 27 июля. Фото: @pressjfo.news

Российский оккупант ведет провокационные обстрелы на Донбассе и окапывается в сторону подразделений украинских воинов. Об этом сообщает Операция объединенных сил.

Огонь из стрелкового оружия вооруженные формирования РФ ведут вблизи Авдеевки.

Выстрелы были провокационными и не несли угрозы жизни нашим воинам, поэтому украинские защитники оружие в ответ не применяли, говорят в ООС.

Также за минувшие сутки выявлены факты инженерного оборудования позиций в сторону наших подразделений неподалеку Хутора Вильного по направлению временно оккупированного Золотого-5 и Новгородского по направлению оккупированной Широкой Балки.

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Всего за минувшие сутки украинские военнослужащие задокументировали 4 враждебные нарушение договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским воинами.

С начала текущих суток, 15 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

13 августа в Донецкой области двое военнослужащих подорвались на взрывном устройстве. Один воин погиб, другой получил ранения.