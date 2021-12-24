Российские наемники ударили по Шумам из 120 калибра.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 23 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Два из них - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

В направлении Шумов враг бил из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов. Вблизи Золотого -4 – из минометов калибра 120 мм.

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Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

По состоянию на утро 24 декабря нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Россия продолжает перебрасывать своих наемников на оккупированные территории Донбасса. За последние несколько недель Россия перекинула десятки тысяч регулярных войск на плацдармы поближе к Украине, после чего потребовала от Запада срочных гарантий безопасности для предотвращения использования Украины и других соседних стран в качестве базы для нападения на РФ.