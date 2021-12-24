"Здесь аншлаг". Россия стягивает наемников на Донбасс - СМИ

Россия перебросила на украинскую границу почти 100 тыс. военных. Фото: depositphotos.com

Россия продолжает перебрасывать своих наемников на оккупированные территории Донбасса.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре анонимных источника.

За последние несколько недель Россия перебросила десятки тысяч регулярных войск на плацдармы поближе к Украине, после чего потребовала от Запада срочных гарантий безопасности для предотвращения использования Украины и других соседних стран в качестве базы для нападения на РФ, пишет СМИ.

Западные страны и Украина, со своей стороны, обвинили Россию в подготовке нового нападения уже в следующем месяце, что Москва, в свою очередь, отрицает.

Источники издания рассказали, что им предлагали отправиться на Донбасс вербовщики наемников. Двое из них согласились на предложение, один отказался.

"Здесь аншлаг. Собираются все, у кого есть боевой опыт", – рассказал один из наемников.

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Он сообщил, что ранее воевал в Украине и Сирии за группы российских боевиков, чьи операции тесно связаны со стратегическими интересами России. Своих подрядчиков назвать отказался.

Он также сказал, что планировал объединиться с другими наемниками на российской стороне границы с оккупированной частью Луганской области.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014 году Россия захватила Крым. Затем районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации. Страна-агрессор перебросила на украинскую границу почти 100 тыс. военных и хочет дальше продвинуться на территорию Украины. Вчера на оккупированную территорию Донбасса прибыл очередной гуммконвой из России. Украинские пограничники и представители международных организаций не имеют доступа к их проверке. Такие "гуммконвои" часто содержат груз военного назначения, технические средства разведки и радиостанции.