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вторник, 23 марта 2021 18:38

Российские наемники трижды нарушили режим тишины

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Российские наемники трижды нарушили режим тишины
Сообщили последние новости с фронта. Фото: pravda.com.ua

С начала суток на Донбассе российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня.

Так, вблизи Водяного боевики вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает штаб ООС.

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Неподалеку от поселка Широкино вооруженные формирования РФ открывали огонь из стрелкового оружия, а у Авдеевки еще и из противотанковых гранатометов.

Боевых потерь среди украинских военных нет. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск сообщили представителям миссии ОБСЕ.

Представитель России в переговорном процессе по Донбасса Дмитрий Козак предложил закрепить запрет на открытие ответного огня без разрешения руководства.

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