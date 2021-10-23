Российские наемники обстреляли украинские позиции, двое раненых

Оккупанты ранили украинских военных. Фото: facebook.com/otueast

На Донбассе в результате обстрела со стороны российских оккупантов двое украинских военных получили осколочные ранения.

После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка Восток.

Состояние здоровья военнослужащих - удовлетворительное.

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"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток", - говорится в сообщение.

22 октября, российско-оккупационные войска 13 раз нарушили перемирие в Донбассе. В частности, дважды с применением запрещенного минского договоренностями вооружения. Вследствие вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения, еще один получил боевое травмирования. Воины находятся в лечебном учреждении.