Российские наемники обстреляли украинские позиции, двое раненых

На Донбассе в результате обстрела со стороны российских оккупантов двое украинских военных получили осколочные ранения.
После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка Восток.
Состояние здоровья военнослужащих - удовлетворительное.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Патруль СММ ОБСЕ смог выйти из отеля в Донецке
"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток", - говорится в сообщение.
22 октября, российско-оккупационные войска 13 раз нарушили перемирие в Донбассе. В частности, дважды с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.
Вследствие вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения, еще один получил боевое травмирования. Воины находятся в лечебном учреждении.
Комментарии