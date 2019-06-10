Российские наемники обстреляли патруль ОБСЕ

Подробности обстрела ОБСЕ в Донбассе. Фото: donbass.comments.ua

В районе временно оккупированного Молодежного, что в 63 километрах от Луганска, рядом с патрулем ОБСЕ пролетели пули. Пострадавших нет.

"Во второй половине дня патруль СММ в составе 6 сотрудников на 2 бронированных автомобилях находился примерно в 45 м на восток от блокпоста террористов на расстоянии ориентировочно 1,2 км к юго-западу от Молодежного", - сообщает пресс-служба миссии.

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В 14: 34 к патрулю подошли 2 члена боевика. После непродолжительного общения с т3 наблюдателями, находились снаружи автомобилей, они вернулись на блокпост. В 14:36 3 сотрудника патруля миссии, которые стояли возле автомобилей, услышали огонь из стрелкового оружия на расстоянии около 200 м на юг.

9 июня оккупанты на Донбассе 26 раз нарушили режим прекращения огня. Террористы также обстреливали наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.