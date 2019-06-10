Российские наемники обстреляли патруль ОБСЕ

 
Ексклюзивы
1/5
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
1 Просмотров: 4248
Назвали один из вариантов давления на Путина
Назвали один из вариантов давления на Путина
1 Просмотров: 1728
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
2 Просмотров: 4456
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 42996
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Просмотров: 450
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Просмотров: 378
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Просмотров: 2097
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
2 Просмотров: 3195
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
1 Просмотров: 5661
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Просмотров: 3726
Фото
Все фото
4
7
7
4
13
&quot;Мальдивы по-донецки&quot;: опубликовали фото популярного некогда места отдыха
"Мальдивы по-донецки": опубликовали фото популярного некогда места отдыха
Кровавая жатва: подорвались трактористы
Кровавая жатва: подорвались трактористы
Боевики обстреляли многоэтажку
Боевики обстреляли многоэтажку
&quot;Это с ними торговать?&quot; - в оккупированном Луганске прошла очередная клоунада
"Это с ними торговать?" - в оккупированном Луганске прошла очередная клоунада
&quot;Мы не снимали шестую серию &quot;Чернобыля&quot;, просто делали свою работу&quot; - показали яркие учения Военно-морских сил
"Мы не снимали шестую серию "Чернобыля", просто делали свою работу" - показали яркие учения Военно-морских сил
Видео
Все видео
Волонтер рассказал про кровавый бой "Азова" на Донбассе
Волонтер рассказал про кровавый бой "Азова" на Донбассе
Как украинцы уничтожили технику боевиков - видео
Как украинцы уничтожили технику боевиков - видео
Готов к стрельбе в любой момент: бойцы показали пулемет "Максим"
Готов к стрельбе в любой момент: бойцы показали пулемет "Максим"
Как погибли двое украинских военных: видео оккупантов
Как погибли двое украинских военных: видео оккупантов
Показали, как террористы на Донбассе взорвали себя
Показали, как террористы на Донбассе взорвали себя
Интервью
1/5
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 2475
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 4716
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 504
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 531
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 1098
Колонка
Олена Павлова
Олена Павлова
09 июня 2019
Просмотров: 1458
Рецепт щасливого шлюбу
– Фільм про жіночий оргазм спровокував мене зняти пережитий бурхливий оргазм. Хотіла з'ясувати, що це було і як його відчувають інші ...
понедельник, 10 июня 2019 10:48

Российские наемники обстреляли патруль ОБСЕ

  Комментировать
Российские наемники обстреляли патруль ОБСЕ
Подробности обстрела ОБСЕ в Донбассе. Фото: donbass.comments.ua

В районе временно оккупированного Молодежного, что в 63 километрах от Луганска, рядом с патрулем ОБСЕ пролетели пули. Пострадавших нет.

"Во второй половине дня патруль СММ в составе 6 сотрудников на 2 бронированных автомобилях находился примерно в 45 м на восток от блокпоста террористов на расстоянии ориентировочно 1,2 км к юго-западу от Молодежного", - сообщает пресс-служба миссии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Станице Луганской снова сорвали разведение сил - штаб

В 14: 34 к патрулю подошли 2 члена боевика. После непродолжительного общения с т3 наблюдателями, находились снаружи автомобилей, они вернулись на блокпост. В 14:36 3 сотрудника патруля миссии, которые стояли возле автомобилей, услышали огонь из стрелкового оружия на расстоянии около 200 м на юг.

9 июня оккупанты на Донбассе 26 раз нарушили режим прекращения огня. Террористы также обстреливали наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Российские наемники обстреляли патруль ОБСЕ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
июня

Задержали украинского полковника, подозреваемого в государственной измене

Князь посадил сыновей в тюрьму

"Мрачный" Шевченко в шинели понравился Хрущеву

Самое читаемое
Алина Гросу показала мужа
Алина Гросу показала мужа
5
 1 Просмотров: 27171
Фото откровенной блондинки, которая покорила финал Лиги чемпионов
Фото откровенной блондинки, которая покорила финал Лиги чемпионов
16
 Просмотров: 24561
Зеленский помиловал государственного изменника
Зеленский помиловал государственного изменника 1 Просмотров: 24426
Януковичу дали 2 года колонии строгого режима
Януковичу дали 2 года колонии строгого режима
 Просмотров: 11430
Тимошенко идет на выборы с нардепом-миллиардером
Тимошенко идет на выборы с нардепом-миллиардером 3 Просмотров: 11236
Донбасс
Берут в долларах: во сколько жителям ОРДЛО обходятся паспорта РФ
Берут в долларах: во сколько жителям ОРДЛО обходятся паспорта РФ Просмотров: 36
В Днипро прилетел борт с 10 тяжелоранеными бойцами
В Днипро прилетел борт с 10 тяжелоранеными бойцами Просмотров: 783
"Мальдивы по-донецки": опубликовали фото популярного некогда места отдыха
"Мальдивы по-донецки": опубликовали фото популярного некогда места отдыха
4
 Просмотров: 1908
В Станице Луганской снова сорвали разведение сил - штаб
В Станице Луганской снова сорвали разведение сил - штаб Просмотров: 270
10 оккупантов ранили, технику уничтожили: как минули сутки на Донбассе
10 оккупантов ранили, технику уничтожили: как минули сутки на Донбассе Просмотров: 162
Больше всего комментируют
27
Спикер Зеленского возмутила украинцевский обвинением ВСУ
24
Порошенко заявил о готовности стать премьер-министром
11
Тимошенко под палящим солнцем сделала реверанс в сторону Зеленского
10
Сын Ющенко открыл ресторан
8
Порошенко представил первую десятку "Европейской солидарности"
Голосов: 55
Голосование Нужно снимать торговую блокаду с ОРДЛО?
  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua