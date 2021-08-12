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четверг, 12 августа 2021 08:20

Российские наемники наделали беды в двух селах

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Российские наемники наделали беды в двух селах
Боевики разгромили дома и дворы крестьян. Фото: facebook.com/pressjfo.news

11 августа вооруженные формирования РФ восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один военный получил огнестрельные осколочные ранения. Сейчас находится в больнице, состояние его здоровья - удовлетворительное.

От обстрелов вчера пострадали только населенные пункты Донецкой облатсти, сообщают в ООС.

В частности боевики целились из артиллерийских систем калибра 122-мм по селам Новомихайловка Марьинского района и Новоселовка Вторая Ясиноватского района.

В Новомихайловке снаряды повредили ферму и линию электропередач. Без света остались населенные пункты Тарамчук, Славное, Сладкое, Новомихайловка. В последний не стало и водоснабжения.

В результате обстрела Новоселовки Второй погиб местный житель1935-го года. Также разрушило частные дома и дворы.

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Вблизи Луганского Бахмутского района оккупанты стреляли из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В направлении Мироновского Бахмутского района противник вел огонь из станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе поселка Пески Ясиноватского района использовали станковые противотанковые, ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Кроме того, на границе Донецкой и Луганской областей зафиксировали пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения.

Сегодня утром нарушений тишины не фиксировали.

10 августа на Донбассе российские оккупанты обстреливали наших бойцов из автоматических станковых гранатометов. Во время обстрела ранило трех военных. Один из них, Алексей Кайданович, умер в больнице. Состояние остальных двух бойцов удовлетворительное.

Погибший родом из Новограда-Волынского Житомирской области. Воевал в 54-м разведбатальйоне. У него были жена, падчерица и 6-летний сын.

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Дата
12
августа

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