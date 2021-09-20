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понедельник, 20 сентября 2021 19:12

Российские наемники на Донбассе притихли

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Российские наемники на Донбассе притихли
На Донбассе сохраняется режим тишины. Фото: narodna-pravda

С начала суток на передовой нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировали.

Об этом говорится в вечерней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

На Донбассе также выполняют задачи по назначению и другие составляющие Вооруженных сил обороны. В частности, пиротехники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям разминировали почти два гектара территории, передали на уничтожение 35 взрывоопасных предмета.

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Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать ситуацию и решать задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации.

19 сентября российские наемники восемь раз нарушили режим тишины в Донбассе. Один военный ВСУ получил осколочные ранения.

Сейчас он в больнице. Состояние здоровья - удовлетворительное.

19 сентября напряженная обстановка была неподалеку Новозвановки в Попаснянском районе Луганской области. Противник трижды использовал станковые противотанковые гранатометы и минометы калибра 82 мм.

Боевики продолжают блокировать работу пунктов пропуска на Донбассе. С семи КПВВ полноценно работает только "Станица Луганская".

В большинстве дорожных коридоров движение заблокировали боевики. В частности, напротив КПВВ "Новотроицкое" оккупанты пропускают только отдельных граждан дважды в неделю - в понедельник и пятницу.

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Дата
20
сентября

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