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пятница, 04 декабря 2020 07:50

Российские наемники 9 раз нарушили перемирие. Водяное обстреляли из запрещенной тяжелой артиллерии

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Российские наемники 9 раз нарушили перемирие. Водяное обстреляли из запрещенной тяжелой артиллерии
Украинские воины продолжают выполнять задачи по назначению. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой. Фото: facebook.com/pressjfo.news

На Донбассе за прошедшие сутки, 3 декабря, было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было. Огонь наши воины не открывали. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

"Вблизи Водяного противник совершил обстрел позиций из минометов 120-го калибра и автоматического гранатомета. Недалеко от этого же населенного пункта, используя запрещенные мины ПОМ-2, враг четыре раза провел дистанционное минирование местности перед позициями наших войск. Также, оккупанты произвели несколько провокационных выстрелов из ручных противотанковых гранатометов в районе Шумов и Авдеевки. А вблизи Опытного - из подствольного гранатомета", - сказано в сообщении.

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С начала сегодняшнего дня российско-оккупационные войска использовали запрещенное тяжелое вооружение. А именно из артиллерийских систем 122-го калибра и 120-ти мм минометов обстреляли наши позиции вблизи Водяного. Огневые действия противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения огонь в ответ не открывали.

Представитель России в ООН Василий Небензя назвал ситуацию в Донбассе "политическим конфликтом между Россией и Украиной". Он предположил, что встреч в нормандском формате больше не будет.

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Дата
04
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