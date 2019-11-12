Российские боевики снова обстреливали села

На Донбассе снова нарушили тишину. Фото: prm.ua

11 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня.

Один военнослужащий ранен, сообщили в ООС.

Кроме этого, противник воспользовался запрещенными Минскими договоренностями минометами калибра 82 и 120 у Гнутово, у Южного и неподалеку Новолуганского. Кроме этого, обстреляли еще 6 населенных пунктов.

С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

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