Російські найманці поранили воїна ЗСУ

Неподалеку Красногоровки противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра. Фото: depo.ua

За последние сутки в районе проведения Операции Объединенных сил российские наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня.

По состоянию на утро 1 мая дважды открывали огонь, один боец ВСУ получили ранения, сообщили в штабе ООС.

Неподалеку Красногоровки противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра. Вблизи поселка Пески российские оккупанты дважды осуществили обстрелы из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, а в пригороде Авдеевки - с автоматических станковых гранатометов.

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В районе населенного пункта Широкино вооруженные формирования Российской Федерации два раза открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за прошедшие сутки нет.

По состоянию на 7:00, 1 мая зафиксировано 2 нарушения прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

13 украинских бойцов погибло в апреле 2021 года. Это всего с начала перемирия, которое объявили 27 июля 2020. Более десяти ранены. Бои фиксируют ежедневно во всех направлениях.