Предупредили об угрозе российских диверсий во время праздников

Предупредили о возможных диверсиях на Пасху. Фото: СБУ

Накануне майских и Пасхальных праздников усиливается российская пропаганда, фейки и вероятность диверсий.

Так боевики пытаются дестабилизировать ситуацию в нашей стране, сообщает пресс-секретарь Службы безопасности Украини Сергей Левченко.

Он призывает граждан быть особенно бдительными и сознательно относиться к своей безопасности.

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Для хранения мира и безопасности граждан СБУ рекомендует звонить на горячую линию (061) 239-60-40, если вы:

- имеете информацию о намерениях осуществления террористической, диверсионной деятельности или других противоправных действий;

- заметили подозрительных лиц, проявляющих повышенный интерес к военным объектов, зданий органов государственной власти, объектов критической инфраструктуры и мест массового пребывания людей;

- увидели подозрительные транспортные средства или беспилотные летательные аппараты вблизи стратегических объектов;

- обнаружили подозрительные предметы или средства поражения в общественных местах.

Россия объявила о развертывании новой 20-й мотострелковой дивизии в Камышине и Волгограде - в непосредственной близости от границ с Украиной. На полигоне под Воронежем Россия до сих пор держит лагерь боевой техники 74-й мотострелковой бригады Центрального военного округа. По официальной версии, бригада в сентябре примет участие в маневрах "Запад-2021".