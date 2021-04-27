Наибольшие потери со времен объявления перемирия: Украина потеряла 13 героев

13 украинских бойцов погибло в апреле 2021 года. Это всего с начала перемирия, которое объявили 27 июля 2020. Более десяти ранены. Бои фиксируют ежедневно во всех направлениях.

Потери на фронте в апреле 2021 года

3 апреля

Сергей Сулима, 40 лет

Главный сержант роты 10-й горно-штурмовой бригады

Автор: 10-я горно-штурмовая бригада Сергей Сулима служил с 2015 года

Сулима подорвался на окраине поселка Шумы Донецкой области.

Сергей родился в Луцке. Последние годы проживал в Ивано-Франковской, оттуда и пошел на контракт. Не женат.

Именно Сулима вместе с боевым медиком Светланой Земиной и Алексеем Косташеком спасал раненых и вытаскивал убитых украинских саперов под Шумами 26 марта.

7 апреля 2021 года указом Президента Украины № 149/2021 награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени посмертно.

На Волыни проживают мать и сестра убитого.

Игорь Байтала, 25 лет

Сапер 10-й горно-штурмовой бригады

Автор: 10-я горно-штурмовая бригада Игорь Байтала служил с 2018 года

6 апреля боевики передали тело Байталы. Следствие установило, что вблизи поселка Шумы в Донецкой области в Байталу трижды стреляли. Из тела изъяли три пули.

Игорь родом из города Жидачев Львовской области.

Председатель Львовской ОГА Максим Козицкий сообщал, что печальная весть о гибели Игоря постигла его родителей в то время, когда оба заболели коронавирус.

Остались родители и две сестры.

5 апреля

Владислав Мороз, 23 года

Солдат 72-й механизированной бригады им. черных Запорожцев

Автор: 72-я механизированая бригада Владислав Мороз служил с 2020 года

Погиб в результате пулевого ранения во время вражеского обстрела из стрелкового оружия вблизи села Спартак Донецкой области.

Мужчина родом из села Халаидово Уманский район Черкасской области. Окончил НТУ по специальности "архитектор-дизайнер". На военную службу ушел в ноябре 2020 года.

Остались родители и сестра.

Виктор Гелебрант, 49 лет

Младший сержант 92-й механизированной бригады им. атамана Сирко

Автор: 92-я механизированая бригада Виктор Гелебрант служил с 2015 года

Погиб в результате пулевого ранения в голову во время вражеского обстрела вблизи населенного пункта Золотое-4 на Луганщине.

Родился в поселке Краснокутск Харьковской области.

На военную службу в Вооруженные силы Украины был призван в 2015 году. С 2018 продолжил службу в армии по контракту.

В бойца остались жена и сын.

6 апреля

Максим Стеблянко, 23 года

Солдат 1-й Северской танковой бригады

Автор: 1-я танковая бригада Максим Стеблянко служит с 2018 года

Погиб около 09:30 в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве возле села Степное Донецкой области.

Максим был водителем военного грузовика. Подрыв произошел, когда полуприцеп авто въехало на мало изученную грунтовую дорогу. В машине находились еще шесть человек, но они во время разворота грузовика вышли наружу и не пострадали.

Родом из города Лебедин Сумской области. Учился в Лебединском высшем профессиональном училище лесного хозяйства, где получил специальности лесника и водителя.

В 2018 году был призван на срочную военную службу в Вооруженные силы Украины, в дальнейшем - подписал контракт.

Дома остались родители.

8 апреля

Денис Юшко, 22 года

Матрос 36-й отдельной бригады морской пехоты

Автор: 36-я бригада Денис Юшко служил с 2020 года

Юшко родился 31 мая 1998 года в села Новобогдановка Николаевского района Николаевской области. После завершения срочной службы с 2019 года проходил службу по контракту в рядах морской пехоты.

В детстве стал сиротой, его воспитали бабушка, дедушка и дядя.

''7 апреля, Денис позвонил, мы с ним разговаривали. Он тогда сказал, что на фронте обстановка очень напряженная, - рассказивает дядя погибшего воина. - Даже произнес такую ​​фразу: "Не знаю, вернусь ли я отсюда''. А уже на следующий день, утром мне позвонили и сказали, что Денис погиб ''.

В 2018 - 2019 годах проходил срочную военную службу, контракт подписал с 36 ОБрМП в конце 2020 года.

Остались девушка и новорожденный сын Павел.

10 апреля

Андрей Теперик, 24 года

Солдат 92-й отдельной механизированной бригады

Автор: 92-я механизированая бригада Андрей Теперик служил с 2017 года

Погиб у поселок Золотое-3 на Луганщине от вражеской пули снайпера.

Боец родом из села Мартовое Печенежского района Харьковской области.

7 апреля парень говорил по телефону с мамой. Он пообещал ей на приехать домой, когда у него будут выходные.

''Теперь мама Андрея не находит себе места: она ждала сына в гости, а его привезут в гробу проститься'', - говорит староста села Мартовое Татьяна Петровна.

После окончания школы пошел на срочную службу. В 2019-м подписал контракт с 92-й механизированной бригадой им. Ивана Сирко.

Дома у него остались родители и сестра.

12 апреля

Ярослав '' Малый '' Карлийчук

Солдат 10-й отдельной горно-штурмовой бригады

Автор: 10-я горно-штурмовая бригада Ярослав Карлийчук служил с 2015 года

Погиб во время прицельного обстрела со стороны российско-оккупационных войск в районе Шумел Донецкой области.

Карлийчук был жителем села Черепковцы Глыбокской территориальной общины на Буковине. До военной службе работал в охранной фирме "Тигр".

У погибшего осталась мать, жена и ребенок.

13 апреля

Алексей Мамчий, 40 лет

Старший солдат 10-й горно-штурмовой бригады

Автор: 10-я горно-штурмовая бригада Алексей Мамчий служил с 2018 года

Умер от осколочного ранения, которое получил от гранаты, которую боевики сбросили на позиции наших подразделений в районе Шумел.

Мамчий родом из Черновцов. Учился в Черновицком профессиональном машиностроительном лицее и в НУ "Львовская политехника" (институт инженерной механики и транспорта). Служил водителем в зенитно-ракетном взводе.

Его младший брат Станислав тоже погиб, защищая Украину, еще в 2016 году. Попал под обстрел боевиков в Авдеевке Донецкой области.

Дома осталась жена и дети.

18 апреля

Давид ''Дато'' Шартава, 55 лет

солдат 128-й горно-штурмовой бригады

Автор: 128-я горно-штурмовая бригада Давид Шартава служил с 2019

Погиб в бою под Донецком, попал под обстрел автоматических гранатометов.

Дато - уроженец столицы Грузии Тбилиси. Шартава служил в грузинской армии. В 2008 году воевал в российско-грузинской войне, участвовал в миротворческих миссиях в Иране, Афганистане, везде, куда послали военных из Грузии.

В Вооруженные силы Украины пришел в составе "Грузинского легиона". В 2017 году он выполнял боевые задачи вместе с "Грузинским легионом" на Светлодарской дуге.

В 2019 году подписал контракт с 2 полком 128-й бригады.

''Папа был актером, и очень талантливым. Он выступал в нескольких театрах. Но в 90-х годах в Грузии было очень трудно, а у него была семья. И ему пришлось отказаться от своей профессии и искать работу в другом месте", - рассказывает Георг.

Давид жил в Киеве. В Грузии Давида осталась семья - жена и двое сыновей.

22 апреля

Александр Луцик, 38 лет

разведчик 10-й отдельной горно-штурмовой бригады

Автор: 10-я горно-штурмовая бригада Александр Луцик служил с 2019 года

Погиб в районе поселка Шумы в Донецкой области от осколочных ранений. Луцик попал под вражеский обстрел во время пребывания на посту. Враг ударил по позициям из противотанковых ракетных комплексов.

Мужчина родом из села Годомичи Маневецького района Волыни. 18 мая ему должно было исполниться 39 лет. В райцентре окончил профессиональное техническое училище по специальности "столяр".

На военной службе в Вооруженных силах Украины по контракту - с октября 2019 года. В дальнейшем - хотел посвятить свою жизнь военной службе.

Дома остались брат и сестра.

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26 апреля

Иван ''Африка'' Ковалевский, 48 лет

солдат 58-й мотопехотной бригады

Автор: Леся Гарасимчук Иван "Африка" Ковалевский служил с 2014 года

Жизнь воина оборвал вражеский снайпер, когда он находился на наблюдательном посту у села Опытное Донецкой области. Пуля попала ему в спину.

Ковалевский родом из села Коленки Городенковского района Ивано-Франковской области.

Служил 58-й мотопехотной бригаде с февраля 2021-му. До этого был в разных подразделениях Вооруженных сил.

''Иван защищал Украину с первых лет войны с Россией. Имел серьезное ранение в 2015 году'', - рассказывает кума воина Леся Герасимчук в Facebook.

В 2015 году Иван подорвался на неизвестном взрывном устройстве в районе западной окраине поселка Станица Луганская.

Ковалевского призывали в армию в Днепре, куда он в свое время переехал с семьей из Прикарпатья.

Дома у него осталась жена.

27 апреля

Роман Гуляк, 30 лет

Старший сержант 14-й механихованои бригады им. князя Романа

Погиб в результате подрыва военного автомобиля ГАЗ-66 на неизвестном взрывном устройстве в районе населенных пунктов Орехово Попаснянского района Луганщины.

Родом из города Волочиск Хмельницкой области. Получил образование в Хмельницком торгово-экономическом колледже КНТЭУ. На военной службе по контракту в ВС Украины - с мая 2018 года. 8 октября 2019-го был награжден медалью "За звитягу та вірність".

В Вооруженных силах Украины служил с мая 2018 года.

Дома остались родители.

10 украинских военных погибли в марте 2021 года. Бойцы погибли от пуль снайперов и во время обстрелов позиций. 26 марта вооруженные силы понесли наибольшие потери в одном бою от начала перемирия в июле 2020 года. В засаду портапила группа саперов, погибли четыре бойцов.