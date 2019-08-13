Романа Безсмертного убрали из "Минска"

Роман Безсмертный был представителем Украины в Трехсторонний контактной группе в Минске. Президент Украины Владимир Зеленский назначил его на эту должность 10 июля 2019. Фото: Досье

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Романа Бессмертного с должности представителя Украины в Трехсторонний контактной группе.

Подписал соответствующий указ №414 от 13 августа 2019 года, сообщается на сайте президента Украины.

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"В частичное изменение статьи 1 указа президента Украины от 19 июня 2019 года №414 "Вопросы обеспечения представительства Украины в Трехсторонний контактной группе" (с изменением, внесенным указом от 9 июля 2019 года №504) освободить Безсмертного Романа Петровича от исполнения обязанностей представлять Украина в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы", - говорится в сообщении.

Роман Безсмертный - украинский политик, государственный деятель, дипломат, один из авторов Конституции Украины. 2015-го был уполномочен представлять Украину в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе. Вышел из Минского переговорного процесса 2016 го.10 июля президент Украины Владимир Зеленский вернул его в Трехсторонней контактной группы, уволив перед этим Александра Моцика.

9 августа в эфире телеканала АТR заявил, что после смерти украинских военных в Донбассе Украина должна была приостановить участие в Минских переговорах.