РФ готовится захватить города Приазовья - военный эксперт

Россияне хотят полностью захватить Азовское море. Фото: www.rbc.ua

Россияне блокируют акваторию Азовского моря, потому что разрабатывают подземные воды, чтобы обеспечить водой оккупированый Крым.

Сейчас они пытаются определить объемы пресной воды на море. Кроме этого оккупанты рассчитывают выкопать дополнительные водохранилища

"Объемы, которые они собрались добывать - примерно до 20 млрд кубов. Поэтому и не пускают в акваторию ни иностранные, ни украинские суда. Собственно с этим связана блокировка украино-американских учений, когда российские корабли совершали опасные маневры", - говорит Снегирев .

Геологоразведовательные работы продлятся до октября 2021 года.

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"Параллельно с этим они в наши СМИ продвигают тезис, что готовится захват Северо-Крымского канала. Россия не пойдет на сценарий прямой агрессии, чтобы избежать ответственности за участие в войне на востоке. Но они готовы пойти на захват побережья Азовского моря, если вода будет в большом количестве и пригодна к употреблению ", - говорит Снегирев.

Россияне отработали этот сценарий на Каспийском море. Планируется добывать воду, окончательно заблокировать порты и возможность иностранного присутствия.

"Сейчас в регионе начинается социальное напряжение, поскольку порты почти не работают, а поэтому появилась проблема с заводами", - говорит эксперт.

На саммит "Бухарестской девятки", который прошел вчера - Украина не была приглашена даже гостем, хотя обсуждали проблемы стран Черноморского побережья: безопасность судоходства, функционирование инфраструктуры портов Черного моря.

"Принимал участие президент США Джо Байден. Это показательный момент, потому что приглашение не было даже после визита государственного секретаря США Энтони Блинкена. Это говорит о том, что украинские властные деятели ничего не сделали по этому поводу", - заключает эксперт.

Украинские морские пограничники проводят совместные учения в Черном море с кораблем береговой охраны США USCGC Hamilton. Отрабатывают согласованность действий в международной тактической группе. Флагман украинской Морской охраны "Григорий Куропятников" встретил американский фрегат в 100 морских милях от Одессы, в исключительной морской экономической зоне Украины, сообщает Госпогранслужба.