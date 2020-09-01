Режим тишины нарушали более 800 раз за месяц - отчет ОБСЕ

 
Ексклюзивы
1/5
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
Просмотров: 2070
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
Просмотров: 1224
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
1 Просмотров: 3150
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Просмотров: 7659
Донбасс будет выжженной землей еще многие десятилетия - Игорь Козловский
Донбасс будет выжженной землей еще многие десятилетия - Игорь Козловский
Просмотров: 1665
Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
Просмотров: 11322
Атмосфера страха в Донецке была несравненно больше, чем в других городах - Александра Иванюк
Атмосфера страха в Донецке была несравненно больше, чем в других городах - Александра Иванюк
Просмотров: 1566
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Просмотров: 918
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
Просмотров: 576
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
1 Просмотров: 306
Фото
Все фото
5
3
4
4
8
Родственники погибших на Донбассе воинов провели акцию под посольством РФ
Родственники погибших на Донбассе воинов провели акцию под посольством РФ
С 13 лет чувствовал, что времени осталось немного - самому молодому герою Небесной сотни было 17
С 13 лет чувствовал, что времени осталось немного - самому молодому герою Небесной сотни было 17
Гранатометы, пулемет, мины СБУ обнаружила большой схрон оружия
Гранатометы, пулемет, мины СБУ обнаружила большой схрон оружия
Украинские военные примут участие в масштабных международных учениях
Украинские военные примут участие в масштабных международных учениях
В сторону Донецка запустили флаг Украины
В сторону Донецка запустили флаг Украины
Видео
Все видео
Луганский аэропорт держал оборону 146 дней
Луганский аэропорт держал оборону 146 дней
Боевики провоцируют украинских воинов
Боевики провоцируют украинских воинов
Перемирие на Донбассе: боевики активизировались
Перемирие на Донбассе: боевики активизировались
Россия выдала Украине соучастника убийства офицера ВСУ Мамчура
Россия выдала Украине соучастника убийства офицера ВСУ Мамчура
Разоблачили военного ВСУ, который ранее был боевиком "ДНР"
Разоблачили военного ВСУ, который ранее был боевиком "ДНР"
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2196
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 594
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 891
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5805
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3366
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
30 августа 2020
Просмотров: 765
Перестали боятися
– Ти ж із Волині. Мають бути родичі в Білорусі, – каже колега Дмитро, коли в сусідній державі спалахують протести. Рідні там не маю, ...
вторник, 01 сентября 2020 10:56

Режим тишины нарушали более 800 раз за месяц - отчет ОБСЕ

  Комментировать
Режим тишины нарушали более 800 раз за месяц - отчет ОБСЕ
ОБСЕ насчитала 829 нарушений режима тишины. Фото: facebook.com/pressjfo.news

С начала объявленного 27 июля перемирия на Донбассе наблюдательная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала более 800 нарушений режима прекращения огня.

Среди них - взрывы, обстрелы ракетами и из стрелкового оружия, сообщили в отчете СММ ОБСЕ от 31 августа.

"После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля и до конца отчетного периода СММ зафиксировала в целом 829 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В частности, 148 взрывов, 2 пролетеквших неопределенных боеприпаса, 12 осветительных ракет, а также 667 очередей и выстрелов", - говорится в отчете.

Нарушения фиксировали в обеих областях зоны ООС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Перемирие на Донбассе: боевики активизировались

В частности, в Донецкой области в период с вечера 28 до вечера 29 августа СММ зафиксировала 42 нарушения режима прекращения огня против одного за предыдущий отчетный период. За последующие сутки нарушений режима тишины СММ не зафиксировала.

В Луганской области в период с вечера 27 до вечера 29 августа СММ не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня. За следующие сутки, 29-30 августа, Миссия зафиксировала 60 нарушений режима прекращения огня. Эти действия квалифицировали как военные учения с боевой стрельбой.

За прошедшие сутки, 31 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы 2 факта нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Враг открывал огонь из стрелкового оружия на участке фронта вблизи Водяного. Кроме того, неприцельные выстрелы из подствольного гранатомета зафиксированы вблизи Авдеевки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Режим тишины нарушали более 800 раз за месяц - отчет ОБСЕ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
сентября

Начал вещание крымскотатарский телеканал

Луганский аэропорт держал оборону 146 дней

Самое читаемое
Соблазнительный дизайнер позировала НЮ
Соблазнительный дизайнер позировала НЮ
5
 1 Просмотров: 64731
Обнаженная француженка загорала у бассейна
Обнаженная француженка загорала у бассейна
5
 Просмотров: 61375
&quot;У меня испортилось настроение&quot;: пастух рассказал, как насиловал 12-летнего парня
"У меня испортилось настроение": пастух рассказал, как насиловал 12-летнего парня 1 Просмотров: 8199
Под Верховной Радой взорвалась граната: 4 погибших
Под Верховной Радой взорвалась граната: 4 погибших
6
 Просмотров: 6543
Калифорнийская фитнес-модель дразнит соблазнительными фото
Калифорнийская фитнес-модель дразнит соблазнительными фото
5
 Просмотров: 6390
Донбасс
Начал вещание крымскотатарский телеканал
Начал вещание крымскотатарский телеканал
 Просмотров: 63
В России перевернулся автобус с пассажирами из "ДНР"
В России перевернулся автобус с пассажирами из "ДНР" Просмотров: 477
Луганский аэропорт держал оборону 146 дней
Луганский аэропорт держал оборону 146 дней
 Просмотров: 486
Боевики провоцируют украинских воинов
Боевики провоцируют украинских воинов
 Просмотров: 162
Рада не поддержала заявление Фокина по Донбассу - Разумков
Рада не поддержала заявление Фокина по Донбассу - Разумков Просмотров: 414
Больше всего комментируют
5
"ЕС" требует устранения Фокина с ТКГ через сдачу интересов Украины
4
"Зеленский привел к власти клоунов, которые разрушают государственность" - дипломат
2
Зарплата врача после интернатуры должна начинаться с 20 тыс грн - Степанов
2
В Минске проходит Марш мира и независимости: фото и видео
2
На мэра Одессы "слуги" выдвинут юмориста Филимонова
Голосов: 9397
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua