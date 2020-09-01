Режим тишины нарушали более 800 раз за месяц - отчет ОБСЕ

ОБСЕ насчитала 829 нарушений режима тишины. Фото: facebook.com/pressjfo.news

С начала объявленного 27 июля перемирия на Донбассе наблюдательная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала более 800 нарушений режима прекращения огня.

Среди них - взрывы, обстрелы ракетами и из стрелкового оружия, сообщили в отчете СММ ОБСЕ от 31 августа.

"После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля и до конца отчетного периода СММ зафиксировала в целом 829 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В частности, 148 взрывов, 2 пролетеквших неопределенных боеприпаса, 12 осветительных ракет, а также 667 очередей и выстрелов", - говорится в отчете.

Нарушения фиксировали в обеих областях зоны ООС.

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В частности, в Донецкой области в период с вечера 28 до вечера 29 августа СММ зафиксировала 42 нарушения режима прекращения огня против одного за предыдущий отчетный период. За последующие сутки нарушений режима тишины СММ не зафиксировала.

В Луганской области в период с вечера 27 до вечера 29 августа СММ не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня. За следующие сутки, 29-30 августа, Миссия зафиксировала 60 нарушений режима прекращения огня. Эти действия квалифицировали как военные учения с боевой стрельбой.

За прошедшие сутки, 31 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы 2 факта нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Враг открывал огонь из стрелкового оружия на участке фронта вблизи Водяного. Кроме того, неприцельные выстрелы из подствольного гранатомета зафиксированы вблизи Авдеевки.