Ремонт моста в Станице Луганской: боевики затягивают выполнение договоренностей

Работы по изъятию взрывоопасных предметов на участке моста в столице Луганской начались в первых числах августа. ФОТО: lug-info.com

Российско-оккупационные войска решили продолжить работы по разминированию на участке разрушенного моста в Станице Луганской до 25 августа.

Об этом сообщает штаб ООС на своей официальной странице в Facebook.

"Украинская сторона готова провести, зеркально, демонтаж фортификационных сооружений. Однако, со стороны временно оккупированной территории поступило сообщение о принятом решении продолжения работ на противоположной стороне до 25 августа, что делает невозможным для украинской стороны начать указанные выше работы", — говорится в сообщении.

Проводиться запланированные работы должны в рамках договоренностей о разведении сил и средств на участке в районе Станицы Луганской.

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Во время проведения работ по разминированию на участке разведения в Станице Луганской пешеходы все время продолжали пересекать мост. Также между контрольным пунктом въезда-выезда и разрушенной частью моста продолжал курсировать маршрутный автобус.