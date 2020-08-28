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суббота, 29 августа 2020 11:26

Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной

"У Яны был вспыльчивый характер, энергия била через край, - волонтер Галина Клемпоуз вспоминает подругу 39-летнюю Яну Червоную, бойца 46-го отдельного штурмового батальона "Донбасс". Российские наемники убили ее 2 апреля 2019, попали в блиндаж 152-миллиметровым снарядом. К 40-летию Яна не дожила 14 дней.

Автор: Предоставлены проэктом Arts & Rights
  "Яна Червоная родилась в Харькове, во время Революции Достоинства начала проявлять позицию. Была одной из самых активных участниц харьковского Майдана. Затем началась война, ее друзья ушли на фронт. Яна не могла быть в стороне. Поехала на фронт волонтером батальона "Айдар", - говорит ее подруга Галина Клемпоуз.
"Яна Червоная родилась в Харькове, во время Революции Достоинства начала проявлять позицию. Была одной из самых активных участниц харьковского Майдана. Затем началась война, ее друзья ушли на фронт. Яна не могла быть в стороне. Поехала на фронт волонтером батальона "Айдар", - говорит ее подруга Галина Клемпоуз.

"Яна родилась в Харькове, во время Революции Достоинства начала проявлять позицию, - говорит Галина Клемпоуз. - Была одной из самых активных участниц харьковского Майдана, собиралась с друзьями, помогала. Затем началась война, ее друзья ушли на фронт. Яна не могла быть в стороне. Поехала на фронт волонтером батальйона "Айдар".

В 2016 году в жизни Яны Червоной наступил переломный момент.

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"Были бои на Светлодарской дуге, - вспоминает ее подруга. - Во время очередной поездки ребята из "Айдара" сказали: "Хорошо вам, волонтерам. Приехали и уехали. А мы остаемся в окопах". Яну задело. Захотела доказать, что может стоять рядом.

Женщина подписала контракт с 54-ой отдельной механизированной бригадой ВСУ, которая в то время держала оборону Светлодарской дуги. Получила позывной "Ведьма".

Автор: Предоставлены проэктом Arts & Rights
  Член Женского ветеранского движения Галина Клемпоуз: "Яна Червоная - пример того, что идти или не идти на войну - выбор каждого. Его нельзя осуждать"
Член Женского ветеранского движения Галина Клемпоуз: "Яна Червоная - пример того, что идти или не идти на войну - выбор каждого. Его нельзя осуждать"

"Мы все учились на войне, - говорит Галина Клемпоуз. - Не проходили никаких учений. Яна ходила и просила ребят, чтобы научили ее стрелять, чистить оружие. Ей давалась стрельба из пулемета. Скоро справлялась с пулеметом лучше многих мужчин.

Потерю Яны мы еще не пережили. Но она - пример того, что идти или не идти на войну - выбор каждого. Его нельзя осуждать. Все, кто идет туда, понимают, что могут погибнуть. Идем на фронт с осознанием этого".

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Сейчас Галина Клемпоуз - член Женского ветеранского движения. В память о погибших женщинах высаживают аллеи цветов в городах.

"Аллеи уже есть в Краматорске, Киеве, - говорит волонтер. - Планируем посадить такие же в каждом городе Украины, с именными табличками каждой погибшей женщины. Лейтмотив этих аллей "Мама, не плачь, я расцвету весной" - знак того, что те, кто отдал свою жизнь за Украину, живут, потому что мы о них помним".

29 августа в Украине отмечают День памяти защитников Украины. Соответствующий приказ 24 августа 2019 подписал президент Владимир Зеленский. Дата приурочена ко дню наибольшие потери украинской армии на Донбассе - дня выхода из окружения в Иловайске Донецкой области 29 августа 2014 года. Это день памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Онлайн-марафон документального активизма, организованный проектом Arts & Rights
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Дата
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