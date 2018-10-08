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понедельник, 08 октября 2018 09:02

Разведка сообщила о свежих потерях боевиков

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Разведка сообщила о свежих потерях боевиков
7 октября боевики 27 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Фото: ukrinform.ua

За минувшие сутки на Донбассе погиб один пророссийский боевик, еще 7 получили ранения.

Потерь среди украинских защитников нет, сообщают в штабе Объединенных сил.

"По данным разведки, один боевик российско-оккупационных войск за прошедшие сутки уничтожен и с7 ранены", - говорится в сообщении.

В целом 7 октября боевики 27 раз открывали огонь по позициям украинских войск.

Ствольную артиллерию калибра 122 мм враг применил по опорному пункту наших войск вблизи Водяного. Позиции Объединенных сил возле населенных пунктов Луганское, Светлодарск, Новолуганское, Водяное и Лебединское противник обстреливал из минометов 120 калибра, а по опорным пунктам возле Новотошковского, Луганского и Гнутово вел огонь из минометов калибра 82 мм.

По защитникам Крымского, Новозвановки, Водяного и Лебединского, кроме того, оккупанты применяли вооружения боевых машин пехоты. Позиции Объединенных сил возле Вольного были обстреляны также из зенитной установки ЗУ-23-2, а по защитникам Гнутово велся снайперский огонь.

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В сети показали фото ликвидированного боевика. 24-летний Евгений Сергиенко по кличке "Серый" погиб возле Горловки на Донбассе.

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Дата
08
октября

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