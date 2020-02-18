Разведка сообщила, что боевики стягивают на передовую оружие и роют окопы для тяжелой артиллерии

Минобороны Украины сообщило, что устраняют недостатки в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК российских оккупационных войск, выявленных в начале февраля.

"К передовым подразделениям противника завозятся дополнительные запасы оружия и боеприпасов, на позициях оборудуются новые окопы для размещения тяжелого артиллерийского вооружения", - отметили в ведомстве, пишут Факты.

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Оккупанты активизировали тренировки артиллерийских расчетов и подготовку корректировщиков артиллерийского огня.

Автор: mil.gov.ua Оккупанты активизировали тренировки артиллерийских расчетов и подготовку корректировщиков артиллерийского огня

Утром 18 февраля боевики атаковали позиции подразделений Объединенных сил неподалеку населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Враг перешел к активным наступательным действиям и попытался продвинуться через линию разграничения. Сейчас бой завершился.