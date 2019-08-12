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понедельник, 12 августа 2019 18:16

Разведка Минобороны предусмотрела 4 возможных вариантов наступления России

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Разведка Минобороны предусмотрела 4 возможных вариантов наступления России
Предусмотрели возможные сценарии развития событий. Фото: politeka.net

Главное управлении разведки Минобороны Украины описало 8 сценариев развития агрессии России против Украины в ближайшие годы.

Четыре из них - с участием вооруженных сил, сообщает Радио Свобода "Донбас.Реалии".

Наиболее опасным называют полномасштабную войну против Украины.

Если агрессор выберет именно этот вариант, вторжение будет происходить в кратчайшие сроки, чтобы минимизировать сопротивление. Для уничтожения важных военных и экономических целей, могут использовать авиационные удары.

Уже сейчас, по данным военных разведчиков, количество самолетов тактической авиации в приграничных с Украиной районах достигла 500 единиц, военных вертолетов - более 300

"Первый этап - это проведение полномасштабной воздушной операции. Там участвует не только авиация. Там участвуют и ракетные войска и артиллерия, средства радиоэлектронной борьбы. Они от этого не отказались. Мы к этому готовиться и говорить об этом совершенно открыто", - отмечает помощник руководителя Офиса президента Украины Иван Апаршин.

Следующим этапом полномасштабного вторжения, может стать сухопутная операция, чтобы взять под контроль конкретные территории. Еще в прошлом году Россия перевела на украино-российскую границу более 80 тыс. военнослужащих. С 2016-го в Южном военном округе России создали три новые мотострелковые дивизии.

"Они сегодня отказываются от бригадной системы управления и переходят на дивизионную систему. Они отказались от оперативных командований и перешли на военные округа снова. В них созданы два оперативно-стратегических направления. Все говорит о том, что эта группировка войск готовится к войне", - говорит Апаршин.

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Предполагают и использования ядерных боезарядов. Только в аннексированом Крыму размещено 5 кораблей, 6 подводных лодок и 12 бомбардировщиков, которые способны нести ракеты с ядерным боезарядом.

Россия может сделать 3 тыс. пусков высокоточных ракет. Украинская армия не может сравниться с российской по количественным показателям. Поэтому необходимы нестандартные решения. В том числе и на территории России.

Эффективным оружием могут быть частные военные компании. В той же России парамилитарные группы выполняют задания в Сирии и ряде африканских стран.

"Такие компании выполняют любые заказы, а главное - это то, что они действуют как будто самостоятельно. Их могут рассматривать как группировку преступников. Но они действуют самостоятельно, автономно и нет ответственности государства", - говорит директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

Второй вариант развития событий - конфликт внутри страны.

Ситуацию внутри страны дестабилизируют через силы специальных операций РФ или незаконные вооруженные формирования. С таким ВСУ уже сталкивалась в 2014-м в Крыму и на Донбассе.

"Когда время "Ч" наступает, тогда начинают работать диверсионно-разведывательные группы. Они могут уничтожать арсеналы, создавать различные ситуации, когда будет какая-то техногенная катастрофа. И люди будут просто бояться. Будут чувствовать себя незащищенными. Чувствовать к власти недоверие", - говорит Валентин Бадрак.

Третий сценарий - пограничный конфликт.

Может реализоваться на оккупированных территориях, граница с непризнанным Приднестровьем. А также Беларусь, где размещены объекты вооруженных сил РФ.

"Это может быть абсолютно инсценировка, театрализованная постановка, которую используют, чтобы показать всему миру какую-то картинку. Вот, украинские военные или какие-то парамилитарные группы работают и что-то уничтожают", - отмечает Валентин Бадрак.

По мнению экспертов можно рассматривать не только Россию, но и связанные с ней страны и территории.

Четвертый и последний сценарий оценен как маловероятный, но опасный - это конфликт России с соседними странами, в который может быть втянута Украина.

В ожидании новой акции протеста 3 августа в Москву стянули множество военных и полиции. Об этом свидетельствуют фото и видео, которые россияне публикуют в сети.

Очевидцы отмечают, что полицейских в центре российской столицы сейчас даже больше, чем 27 июля - в день, когда была первая акция протеста.

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