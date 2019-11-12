Разведение войск в фото: возмущенные украинцы и счастливы враги

9 ноября в 12:00 произошло разведения войск на позициях в Петровском.

Сейчас там демонтируют укрепления, пишут в пресс-центре Операции объединенных сил.

Фото: Reuters

В пресс-центре ООС добавили, что 11 ноября практическую фазу разведения завершили.

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Пресс-офицер 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Александр Галкин сообщил о давлении и начало преследование за критику разведения войск в Донбассе и возвращения радяського стиля управления. Из-за патриотических взглядов, которые не совпадают с политикой действующей власти, его переводят на другую должность в другую бригаду.