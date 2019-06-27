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четверг, 27 июня 2019 16:02

Разведение войск: первые новости от врага

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Разведение войск: первые новости от врага
Разведение войск - это реализация Рамочного решения Трехсторонней контактной группы от 20 сентября 2016 года. Фото: Громадське

Оккупационные силы России отошли от пешеходного моста у Станицы Луганской.

На этом завершили первый этап разведения войск, сообщает штаб операции Объединенных сил.

"В соответствии с Мирным планом и реализацией Рамочного решения Трехсторонней контактной группы от 20 сентября 2016-го, противник завершил первый этап отвод своих подразделений в районе Станицы Луганской - отошел от пешеходного моста", - говорится в сообщении.

Вторым этапом разведения является разминирование прилегающих к Станицы территорий.

Это делается для того, чтобы защитить гражданское население.

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В штабе ООС заверили, что на период разведения войск силы ООС будут находиться в боевой готовности.

"В случае отсутствия дальнейших шагов по отводу российско-оккупационных войск за определенные рубежи, украинские военные немедленно вернутся на свои позиции", - отмечается в сообщении.

Вместе с этим украинские военнослужащие гарантировали местным жителям непрерывную работу КПВВ и безопасность передвижения.

Вчера Вооруженные силы Украины и боевики отвели свои войска на 900 м от линии соприкосновения. Разведение сил продлится в течение 3-х суток. Еще одни сутки даются на осуществление официального заявления о разведении сил и средств и еще одни - на проведение инспектирования мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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