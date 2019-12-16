Разведение в действии: жители Катериновки пасут коров на месте позиций войск

Фото: Донбасс Реалии

Село Екатериновка Донецкой участок №2 разведения сил.

Войска развели здесь 29 октября, почти через месяц ОБСЕ подтвердила - процесс прошел успешно, пишут Донбасс. Реалии.

О своем опыте рассказал местный житель Валерий - он ведет коров в ту сторону, где раньше были позиции военных. Пас скот и до войны, и во время. Даже был ранен.

"Раньше, они здесь не давали - позиции военные стояли. Ой, здесь заминирован, заминирован! Какие тут мины Какой дурак здесь будет ставить эти мины? Коровы здесь ходят постоянно. Они мини-мины ... Вот там пусть ставят. А здесь... Куда я коров, если мины здесь они поставят? вот здесь забор был и здесь была поставлена. и натяжки отсюда. я выходил и здесь вот подорвался", - вспоминает Валерий.

На несколько километров улиц лишь несколько патрульных и участковый. Работы у них тут немного, но местные обращаются.

Хотя здесь не стреляют уже месяц, местных на улице почти нет. После обеда село будто вымирает.

"После разведения военных, к единому журнала учета у нас зарегистрировано 5 сообщений граждан. Это были два обстрелы, два человека погибли, естественная смерть и ссора между соседями", - рассказывает начальник Попаснянского отдела полиции в Луганской области Владимир Золотарев.

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Жительница Катериновки Мария, рассказала, что с Катериновки могут выехать только за пенсией. А из дома после четырех дня обычно не получается. Она вместе с мужем живет на улице, направлявшейся к позициям военных. Когда последние отходили, успокаивали жителей.

В Станице Луганской, которая является участком разведения обнаружили боевиков. Они ходят по территории линии разведения одеты в русскую военную форму.