Разведение сил в Петровском: ОС и оккупанты называют разные даты

Штаб ООС называет 8 ноября, тогда как сепаратисты говорят о 9 ноября. Фото: hromadske.ua

Боевики группировки ДНР не подтвердили готовность к разведению сил и средств в районе Петривского.

Об этом заявил командующий операции Объединенных сил Владимир Кравченко.

Отметил, что украинская сторона готова начать разведение 8 ноября в 12:00.

"Эта дата определена с учетом последнего нарушения режима тишины на этом участке, которое было зафиксировано 30 октября этого года", - сказал Кравченко.

Командующий ООС отметил, что противоположная сторона в настоящее время не подтвердила готовность.

"4 ноября они были готовы, а сегодня - не готовы. Выводы можно сделать однозначно", - добавил Кравченко.

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Боевики сообщают, что сообщили ОБСЕ о готовности возобновить процесс отвода войск в Петровском 9 ноября, если контактная группа согласует эту дату.

Если разведение все же состоится, то оно должно быть зеркальным - стороны отведут свои войска на 1 км. Фиксировать процесс разведения будет специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Практический процесс разведения должен осуществляться на протяжении трех дней, далее последуют разминирование и демонтаж укреплений.

Кравченко отметил, что отвод войск на этом участке провести легче, чем на двух предыдущих, потому что участок разведения находится вне расположенных рядом населенных пунктов Петровское (не подконтролен украинской стороне) и Богдановка (подконтролен).

Попытка разведения сил у Петровского, назначенная на 4 ноября, была сорвана из-за нарушения семидневного режима прекращения огня.