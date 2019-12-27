Разведение сил на Донбассе: Украина определилась с новыми участками

Киев определил новые участки разведения сил на Донбассе. Фото: Анна Власова

Киев уже определил новые участки разведения сил и средств на Донбассе, их обсуждают в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

Об этом в четверг, 26 декабря, сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"Да, мы определили наши точки. Как мы уже говорили, эти точки имеют абсолютно четкий гуманитарный характер - то есть это переходы, где население может пересекать линию соприкосновения. Сейчас их обсуждают в Трехсторонний контактной группе", - сказал Загороднюк во время брифинга в Киеве 26 декабря.

При этом министр отметил, что пока название новых участков не может озвучить. Впрочем, участки полностью подходят Украине, там нет рисков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разведение в действии: жители Катериновки пасут коров на месте позиций войск

Он также заявил о подготовке с начала следующего года к новому перемирие на Донбассе. "Мы говорим о полном перемирии с 1 января. То есть мы сейчас готовимся к этому и будем работать", - сказал министр.

Процесс разведения сил вдоль линии разграничения в Донбассе следует продолжить. Для этого необходимо выбрать еще несколько "наиболее простых участков". Так считает ексзаступник начальника Генштаб ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.