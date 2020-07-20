Разумков рассказал о предпосылках выборов на Донбассе

Война на Донбассе: выборы должны подчиняться единому закону. Фото: pixabay,com

Отдельного закона о статусе временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей не будет.

Об этом заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков на итоговой пресс-конференции.

По его словам, выборы по всей Украине, в том числе и в ОРДЛО, должны проходить согласно единому закону. Поэтому в парламенте не готовят никаких специальных законопроектов, регламентирующих выборы на данных территориях или в аннексированном Крыму.

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Разумков подчеркнул, что это и его личная позиция - "выборы по всей территории суверенного государства должны проходить согласно единому закону".

Он также сказал, что на сегодняшний день в Раде законопроектов для закрепления особого статуса оккупированного Донбасса нет ни на стадии обсуждения, ни на стадии рассмотрения.

Ранее нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук также заявляла, что на территориях Донбасса, подконтрольных оккупантам, местные выборы 25 октября проводиться не будут. Вся процедура подготовки и проведения выборов будет четко прописана в законе №3809.