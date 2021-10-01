Разочаровался в идеях террористов: обнародовали видео допроса боевика, сдавшегося ВСУ

Фото: 24 ОМБР имени Короля Даниила

Боевика ЛНР, сбежавшего от террористов на позиции украинских военных, задержали и допросили.

Выяснилось, он родом из Попасной. На оккупированную территории уехал в 2014-м с отцом, который был активным участником незаконных вооруженных формирований. Видео допроса боевика обнародовала СБУ.

"После достижения совершеннолетия в 2016 году мужчина заключил контракт с незаконным вооруженным формированием - "шестым отдельным мотострелковым казачьим полком имени атамана Платова народной милиции ЛНР", - рассказали в СБУ.

Он проходил "службу" на разных должностях и участвовал в вооруженном сопротивлении подразделениям сил АТО/ООС. По его словам, он разочаровался в идеях террористической организации и решил вернуться в родной город. Другого варианта, кроме как убежать во время дежурства, у него не было.

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На видео, опубликованном Службой безопасности, боевик рассказывает о подразделении, за которым был закреплен, называет позывные "командиров" и рассказывает, что к позициям сил ООС пробирался более часа, несмотря на угрозу подорваться на мине.

По показаниям задержанного, он имеет паспорт гражданина РФ. Украинского же документа нет, потому что на момент начала российской агрессии ему было 15 лет.

Задержанному объявили о подозрении и избрали меру пресечения - содержание под стражей.

Боевик ЛНР сдался военным ВСУ 30 сентября. Вооруженный автоматом Калашникова и в бронежилете, он вышел на позиции украинских военных вблизи Попасной Луганской области.