Разоблачили шпиона РФ, собиравшего данные о военных и чиновниках

На Кировоградщине задержали агента российской военной разведки.

Завербованный русскими мужчина входил в состав организованной преступной группировки на территории РФ, сообщили в пресс-службе СБУ.

"После возвращения в Украину злоумышленник по заданию российских кураторов осуществлял сбор информации в отношении местных должностных лиц и военнослужащих. Искал на них компромат, а также собирал сведения об их выездах в РФ или на временно оккупированные территории. Собранные данные агент передавал с использованием отработанного закрытого канала связи. За выполнение заданий получал денежное вознаграждение на банковскую карту в национальной валюте РФ", - говорится в сообщении.

Собранные сведения российские спецслужбы должны были использовать для привлечения указанной категории лиц к сотрудничеству и их последующего переманивания в РФ или на оккупированные территории.

Во время обыска места жительства подозреваемого контрразведчики СБУ обнаружили и изъяли средства связи с представителями ГУ ГШ ВС РФ, банковские карты российского банка, а также удостоверения о принадлежности к персоналу российских коммунальных и коммерческих структур.

Фото: ssu.gov.ua

Задержанному сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления. Он находится под стражей.

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На Волыни пограничники и СБУ разоблачили агента белорусской спецслужбы. Он пытался наладить канал поставки в Украину оружия и товаров военного назначения из Российской Федерации. Для этого агент должен был вовлечь в преступную деятельность сотрудника Госпогранслужбы Украины.