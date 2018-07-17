"Расстреливали на заказ" - экс-боевик рассказал о зверствах ДНР

Бывший боевик рассказал о массовых расстрелах на Донбассе. Фото: Дзеркало тижня

Российские наемники-боевики и главари террористов так называемых ЛДНР расстреливают неугодных на оккупированных территориях Донбасса.

О зверствах рассказал экс-боевик ДНР Владимир Бакланов. В мая 2018 года перешёл на подконтрольную Украины территорию, передает Прямой.

По его словам, это и стало одной из причин бегства, а 1-й звоночек прозвучал еще в первых числах 2015 года.

"По приказу полковника Николаева, командира "7-й бригады", был расстрелян "Еж"- бывший мент (Сергей Владимирович Паньшин. - Ред.). Просто в общежитии на шахте "Прогресс", вместе с девушкой, с которой он жил. Девушка осталась жива, к ней подошел мужчина, который стрелял (и сказал): "На тебя заказа не было". Последствий никаких не было, человека просто обвинили в том, что она - "укроп", - рассказал Бакланов.

По его словам, убили "Ежа" из-за того, что он вступился за людей, которые на тот момент сидели в подвале.

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"Написал письмо в Москву. Просто как у меня получилось. Я съездил в ФСБ России - отвез документы, у себя прошел все инстанции. Я пытался бороться, начали расследование, до " генеральной прокуратуры "дошел, но результата никакого. Это была последняя капля. Я всех предупредил, что если не будет проведено расследование, я уйду. После этого меня просто заперли на несколько дней, а потом выпустили", - добавил Бакланов.

Экс-боевик ДНР Владимир Бакланов покинул ряды террористов по программе Службы безопасности Украины "Тебя ждут дома" и стал ценным информатором СБУ. Он выехал из Донецка в Киев. "Служил" в 7-й мотострелковой бригаде 2-го АК начальником службы РАО и заместителем комбрига по вооружениям.