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вторник, 09 октября 2018 19:32

Расследователи сообщили о преступлениях Чепигии Мишкина на Донбассе

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Расследователи сообщили о преступлениях Чепигии Мишкина на Донбассе
Российские диверсанты занимались погромами в Донецке. Фото: Tipler.ru

Подозреваемые в отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Александр Мишкин и Анатолий Чепига причастны к захвату украинских госучреждений в Донецке.

Они занимались погромами в городе, заявил докладчик исследовательской группы Bellingcat Христо Грозев после встречи с британскими парламентариями, пишет The Independent.

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"Диверсанты ГРУ были непосредственно причастны к захвату госучреждений на востоке Украины и распространению лжи о" местные оборонительные отряды ", - заявил он.

Настоящая фамилия второго подозреваемого в отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Александра Петрова - Мишкин.

Он военный врач и полковник Главного разведуправления Генштаба ВС РФ, сообщили 8 октября 2018-го журналисты-расследователи Belligcat.

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