Военный врач, разведчик Александр Мишкин ( "Петров") приобрел авто с необычным номером у своего коллеги Анатолия Чепиги ( "Руслана Боширова"). Об этом сообщают российские журналисты-розслидувальникив с Conflict Intelligent Team.

Боширов владел BMW X5 с номером "Т 705 ТТ 99". Продал его, а номер оставил себе. Позже поставил его на авто Mercedes GL-Klasse, 2017 года выпуска. И продал его товарищу Александру Мишкин. Тот совершил на нем два нарушения, получил штраф и "засветился" в базе данных полиции, говорится на сайте СІТ.

Автор: СІТ BMW, которое продал Чепига

Автор: СІТ Mercedes, на котором дважды нарушил правила дорожного движения Мишкин

5 июня этого года Мишкина оштрафовали за несоблюдение знаков или разметки дорожного движения, через 5 дней - за превышение скорости. Данную информацию смогли получить благодаря базам данных, попавших в "даркнета".

"Таким образом, установить настоящее имя" Петрова "нам во многом помогло то, что Анатолий Чепига оставил за собой привлекательный номерной знак. И то, что он продал автомобиль непосредственно" Петрову ". Это - еще один след, оставленный" солсберецькимы "отравителями в открытых источниках и легко доступных базах данных. Как видим, любовь к дорогим машинам с красивым номерам оказалась для сотрудников ГРУ важнее конспирации", - пишут расследователи.

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В юнности Мишкин был сельским диджеем, увлекался музыкой в стиле техно, узнала российская служба ВВС. Имел младшую сестру Марию. Родители не имели отношения к военной службе. Отец занимался лесной промышленностью. Сейчас матери разведчика 59 лет, а отцу - 63 года. Учился хорошо, но медаль не получил. До 2001 года служил на срочной службе в военной разведке в Мурманской области. Затем переехал в Санкт-Петербург и поступил в военную академию.

2 марта этого года двое российских разведчиков под именами "Руслан Боширов" и "Александр Петров" прибыли в Британию и совершили покушение на своего бывшего коллегу Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Использовали нервно-паралитический яд "Новичок". Привезли его во флаконе из-под духов. Позже на российском пропагандистском телеканале "Раша тудей" рассказали, что работают фитнес-тренерами. В Великобританию ездили как туристы смотреть на шпиль готического собора. Люди с данным Руслана Боширова и его напарника Александра Петрова не существовали до 2009-го.