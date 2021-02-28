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воскресенье, 28 февраля 2021 21:34

Рассказали, сколько на Донбассе российских снайперов

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Рассказали, сколько на Донбассе российских снайперов
В Генштабе рассказали о численности российских снайперов на Донбассе. Фото: ukrnews

На Донбассе активно действуют российские снайперские подразделения численностью около 450 человек.

Кроме того, около 50 снайперов постоянно находятся на подконтрольной Украине территории. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"По нашим данным, сейчас штатная численность таких подразделений составляет около 450 военнослужащих-снайперов. Кроме того, на территорию Украины сейчас очень активно заходят снайперские группы вооруженных сил России, ФСБ, других силовых структур. Это около 50 человек, которые постоянно находятся на нашей территории для того, чтобы отрабатывать наиболее важные задачи и, кроме того, повышать свой боевой опыт по применению снайперского вооружения в современных конфликтах", - рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

Как отмечается, в основном снайперская группа заходит с территории России на Донбасс на короткий период времени, выполняет поставленную задачу и испытывает вооружения.

"Если заходят российские подразделения, или это могут быть даже отдельные группы из состава первого-второго армейского корпуса, то они уже используют наиболее новейшие винтовки - это крупнокалиберные винтовки, это винтовки, которые выпуска 2010-2012 годов - те, которые как раз испытываются в боевых условиях - та же снайперская винтовка Лобаева, она в пяти модификациях. Кроме того, есть и иностранные образцы - это более такие дальнобойные образцы, которые могут вести огонь от двух с половиной тысяч метров и дальше", - добавил Скибицкий.

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По данным украинской разведки, боевики группировок "ДНР" и "ЛНР" на вооружении имеют классическую винтовку Драгунова, а для тренировок боевиков-снайперов с 2015 активно использовали территорию России - в частности, Ростовскую область и Краснодарский край, полигон "Молькино". А с 2016 года подготовку снайперов осуществляют на территории оккупированного Донбасса.

С начала суток на Донбассе боевики 3 раза обстреливали позиции украинских военных. Так, недалеко Водяного вооруженные формирования РФ совершили прицельный обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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