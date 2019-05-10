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пятница, 10 мая 2019 13:57

Рассказали о морпехе-ультрасе, который погиб на Донбассе

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Рассказали о морпехе-ультрасе, который погиб на Донбассе
Денис Козьма воевал с 2014 года. Активный участник ультрас ФК "Черноморец" \ фото: Иван Острубицький

Убит морской пехотинец Денис Козьма, который пропал без вести во время боя у села Николаевка Донецкой области 1 мая.

Бывший командир Козьмы Тарас Чмут рассказал, что в том же бою получил сквозное ранение командир взвода разведки 137-го батальона морской пехоты Иван Сакаль. Еще один боец ​​при столкновении с вражеской ДРГ был ранен, пишет "Новинарня".

Оперативные мероприятия по поиску пропавшего бойца не принесли результата. Противник не поддержал установление режима прекращения огня и продолжил обстрелы. 5 мая от вражеской стороны поступила информация, что тело украинского военнослужащего находится в морге на оккупированной территории.

8 мая около 12:00 тело погибшего было передано украинской стороне в районе КПВВ "Александровка".

Старший матрос Денис Козьма - 31-летний боец ​​35-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ. Имел позывной "Дед". Уроженец села Приозерное Килийского района Одесской области. На фронте с августа 2014-го.

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История "Деда" вошла в цикл "Ультрас: путь к свободе" о футбольных хулиганах, которые, несмотря на репутацию разбойников, стали ударной силой Революции Достоинства, а потом одними из первых пошли добровольцами на российско-украинскую войну.

Пошел на Донбасс добровольцем после событий 2 мая 2014-го в Одессе. Затем продолжил службу по контракту. У него остались мать, брат и маленькая дочь.

Реквизиты для помощи: карта Приватбанка 4149 4991 2375 8623 - мать Козьма Надежда Тимофеевна.

Прощание с героем состоится 11 мая 2019-го в 11:00 в селе Приозерное Килийского района Одесской области.

7 мая на Донбассе в зоне проведения ООС погиб защитник Украины Сергей Дрогин с позывным "Скиф".

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