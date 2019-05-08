Погиб 33-летний боец "Скиф" с батальона "Айдар"

7 мая на Донбассе в зоне проведения ООС погиб защитник Украины Сергей Дрогин с позывным "Скиф". Фото: facebook.com/yuliya.tolmachova.

7 мая на Донбассе в зоне проведения ООС погиб защитник Украины Сергей Дрогин с позывным "Скиф".

Погибший украинский военный 1986 года рождения. Жил в Северодонецке Луганской области. Служил в составе 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" 53-й отдельной механизированной бригады.

"Серега, ты останешься в нашей памяти. Безумно обидно и больно, что ты так рано ушел на небеса ... Спи спокойно Герой! Вечная память тебе Скиф" - написала в Facebook волонтер Юлия Толмачева.

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Вчера пророссийские боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате обстрелов один военнослужащий погиб, двое получили ранения.