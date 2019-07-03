Раненых военных эвакуировали из Днипра

Раненых военных ООС эвакуировали. Фото: Facebook.

Раненых военных с ООС эвакуировали из Днепра медицинским самолетом.

Бойцов вывезли для дальнейшего лечения и реабилитации в другие города Украины, передает заместитель директора департамента социальной политики Днипровского городского совета Юлия Дмитрова.

Военных к самолету подвозили автомобилями "скорой". Некоторые бойцы не могли самостоятельно передвигаться. Их несли на носилках.

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2 июля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. 8 раз применили запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 82 мм. Боевики открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.