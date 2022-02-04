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пятница, 04 февраля 2022 14:45

Радиация и химическое оружие: военным ВСУ устроили учения на границе
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На международном пункте пропуска через государственную границу Украины "Гоптовка" 3 февраля началось собрание с военными радиационной, химической и биологической защиты (РХБО) Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

Фото: ВСУ

"На Международном пункте пропуска провели занятия по порядку работы и обслуживанию стационарных комплексов автоматизированного контроля над перемещением радиоактивных веществ и ядерных материалов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на занятии специалисты РХБЗ Госпогранслужбы представили новейшие образцы вооружения и техники. Их используют при радиационном контроле для выявления незаконного перемещения источников ионизирующего излучения.

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Также был запланирован круглый стол, посвященный рассмотрению новейших образцов техники и средств РХБЗ, а также обмену опытом между различными структурными подразделениями поддержки войск РХБЗ и другими составляющими Сил обороны.

"Основная цель проведения профессионального сбора представителей войск РХБЗ - это необходимость постоянного наращивания практических умений и навыков в исполнении функциональных обязанностей по планированию химической, биологической, радиационной и ядерной защиты войск (сил) в ходе применения ВСУ и составляющих сил обороны", - отметил начальник отдела экологической безопасности и гражданской защиты командования сил поддержки ВСУ Юрий Сытник.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на Востоке Украины находятся 120 сотрудников американских частных военных компаний, которые привезли химическое оружие и готовят провокацию.

По его словам, американцы "оборудуют огневые объекты в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил к проведению специальных операций и активным боевым действиям". Никаких подтверждений своих слов Шойгу не предоставил.

В МИД Украины и Минобороны это назвали "российской дезинформацией".

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Дата
04
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