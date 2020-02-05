Рада отменила строевой устав ВСУ

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №2466 "О признании утратившим силу закона" О строевой устав Вооруженных сил Украины ".
"За" проголосовали 278 нардепов, сообщает РБК-Украина.
"Законопроект направлен на внедрение стандартов НАТО во всех сферах военной деятельности с целью достижения критериев, необходимых для членства в Организации Североатлантического договора", - говорится в объяснительной записке.
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Задачи законопроекта:
- приведение нормативно-правовых актов Украины в соответствие с евроатлантическим нормам и критериям членства в НАТО путем внесения изменений в соответствующие законодательные и другие нормативно-правовые акты Украины по вопросам, регулируемым строевым уставом ВСУ;
- законодательного определения полномочий Министерства обороны определять строевые приемы и движения военнослужащих без оружия и с оружием;
- построение подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах;
- порядок выполнения воинского приветствия, проведения строевого смотра;
- место боевого знамени воинской части в строю, порядок его внесения и вынесения;
- обязанности военнослужащих перед построением и в строю и требования к их строевому обучению.
К концу года ВСУ перейдут на новые сержантские звания.
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