Рада обсудит особый статус для Донбасса - Разумков

Для Донбасса сделают особый статус - Разумков. Фото: ТСН

Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков признал, что вернуть мир на Донбасс принятием любых законов невозможно.

"Это одна из ключевых проблем в стране. Все мы хотели бы, чтобы наступил мир, чтобы Донбасс и Крым вернулись в Украину. К сожалению, это не решается законами", - сказал Разумков, отвечая на вопрос о мире на Донбассе в интервью российскому изданию "КоммерсантЪ".

При этом он отметил, что в новой Верховной Раде будет обсуждаться особый статус для Донбасса, но повторил, что в проблема войны это не вопрос законов.

"Это законодательная часть. Этот момент обсуждения в стенах Верховной Рады явно тоже будет, но в этой проблеме, в войне это не вопрос законов. Это вопрос желания. Желание закончить эту войну. У украинской стороны оно есть. К сожалению, не у всех участников этого процесса мы наблюдаем это желание", - сказал Разумков.

"Здесь больше вопрос дипломатии, санкций давления, вопросов внутренней политики, связанных с борьбой с коррупцией, с информационной политикой, с экономикой, инфраструктурой, социальной политикой. Это целый комплекс задач, которые нужно выполнить и которые позволят быстрее вернуть временно оккупированные территории", - добавил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции

Ранее сообщалось, что партия "Слуга народа" может избрать новым спикером Верховной Рады главу политической силы Дмитрия Разумкова.