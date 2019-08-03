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суббота, 03 августа 2019 14:10

"Слуга народа" определилась с кандидатом на главу Верховной Рады

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&quot;Слуга народа&quot; определилась с кандидатом на главу Верховной Рады
Дмитрий Разумков возглавляет партию "Слуга народа". Фото: InfoResist

Партия "Слуга народа" будет предлагать своего главу Дмитрия Разумкова на должность председателя Верховной Рады.

Об этом сказал сам Разумков, общаясь с журналистами в Трускавце, где проходит обучение будущих народных депутатов президентской политсилы.

"В рамках внутрипартийной дискуссии, которая проходила в течение этих дней, были озвучены кадровые предложения относительно будущих должностей, которые будет предлагать партия "Слуга народа" в Верховной Раде... На сегодняшний день партия будет предлагать меня в качестве кандидата на должность председателя Верховной Рады... На должность первого вице-спикера будет предлагать Руслана Стефанчука", - сказал он.

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21 июля в Украине состоялись досрочные выборы в Верховную Раду. Вместе с мажоритарщиками "Слуга народа" получила 254 места в новом парламенте. Там уже заявили, что коалиция есть, и планируют взять все места в правительстве.

С 29 июля в санаторно-гостиничном комплексе Трускавца "Риксос" началось недельное обучение для будущих депутатов от партии "Слуга народа". Организует его Киевская школа экономики.

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