Пытались поразить наших военных - сбитый вражеский беспилотник сдетонировал

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В зоне проведения операции объединенных сил военные сбили беспилотник, который совершал полет над украинскими позициями.

При падении он взорвался, сообщает пресс-служба штаба ООС.

Инцидент произошел на Горловском направлении. В сообщении, сказано, что беспилотник использовали российские оккупационные войска с целью уточнения построения системы обороны и системы огня подразделений ООС.

Беспилотник сбили из стрелкового оружия.

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"При падении на нежилом дворе БПЛА сдетонировал, что может свидетельствовать об опасном грузе, которым враг пытался поразить наших военных", - сообщили в штабе ООС.

19 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. За минувшие сутки оккупанты обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно, сообщает штаб ООС.