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среда, 09 мая 2018 19:30

Путину не нужен Донбасс - Геращенко

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  Ирина Геращенко назвала истинные цели Путина на востоке Украины. Фото: Рrm
Ирина Геращенко назвала истинные цели Путина на востоке Украины. Фото: Рrm

Уполномоченная президента Украины по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко назвала истинную цель Путина на востоке Украины.

Соответствующее заявление она сделала во время дискуссии в Лондонском Королевском институте международных отношений Chatham House, передает украинское посольство в Великобритании.

По мнению Геращенко, Путину не нужен Донбасс, его главная цель - это дестабилизация ситуации в Украине и Европе.

"Путину не нужен Донбасс, а дестабилизация всей Украине и, следовательно, Европы, в том числе из-за вмешательства в будущие президентские и парламентские выборы в Украине", - сказала уполномоченная по вопросам Донбасса.

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Миротворцы ООН нужны Донбассу, ведь они помогут разблокировать выполнения Минских договоренностей и вернуть Украине оккупированные территории. Так считает представитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

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