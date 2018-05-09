Путину не нужен Донбасс - Геращенко

Уполномоченная президента Украины по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко назвала истинную цель Путина на востоке Украины.
Соответствующее заявление она сделала во время дискуссии в Лондонском Королевском институте международных отношений Chatham House, передает украинское посольство в Великобритании.
По мнению Геращенко, Путину не нужен Донбасс, его главная цель - это дестабилизация ситуации в Украине и Европе.
"Путину не нужен Донбасс, а дестабилизация всей Украине и, следовательно, Европы, в том числе из-за вмешательства в будущие президентские и парламентские выборы в Украине", - сказала уполномоченная по вопросам Донбасса.
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Миротворцы ООН нужны Донбассу, ведь они помогут разблокировать выполнения Минских договоренностей и вернуть Украине оккупированные территории. Так считает представитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
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