"Путинский мир": в сети показали фото оккупированного Луганска

Блогер Максим Мирович показал, как сегодня выглядит контролируемый пророссийскими боевиками Луганск.
Фото города опубликованы в блоге Мировича.
Максимович пишет, что до 2014 года этого город "весьма неплохо развивался, но потом туда пришли путинские боевики, которые попытались отторгнуть город от Украины – результатом чего стали тысячи погибших, сотни тысяч беженцев и миллионы разоренных людей".
"Нынешний Луганск вернулся назад в СССР, прямиком в 1937 год", – подчеркивает блогер.
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