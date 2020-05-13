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среда, 13 мая 2020 18:29

"Путинский мир": в сети показали фото оккупированного Луганска
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Блогер Максим Мирович показал, как сегодня выглядит контролируемый пророссийскими боевиками Луганск.

Фото города опубликованы в блоге Мировича.

Максимович пишет, что до 2014 года этого город "весьма неплохо развивался, но потом туда пришли путинские боевики, которые попытались отторгнуть город от Украины – результатом чего стали тысячи погибших, сотни тысяч беженцев и миллионы разоренных людей".

"Нынешний Луганск вернулся назад в СССР, прямиком в 1937 год", – подчеркивает блогер.

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Сегодняшний день оккупированного Луганска
Фото: maxim-nm.livejournal.com
Сегодняшний день оккупированного Луганска
Сегодняшний день оккупированного Луганска
Сегодняшний день оккупированного Луганска
Сегодняшний день оккупированного Луганска

Ранее в сети показали сегодняшний день оккупированного Донецка.

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