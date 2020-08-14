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пятница, 14 августа 2020 08:01

Путинских боевиков засекли на инженерном оборудовании позиций

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Путинских боевиков засекли на инженерном оборудовании позиций
Військовослужбовці ЗСУ дотримуються умов припинення вогню та завжди готові дати гідну відсіч на підступні дії ворога. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

13 августа на всех участках ответственности наших подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове оказать достойный отпор на опасные действия врага, сообщили в штабе ООС.

"Вместе с тем, за минувшие сутки украинские воины задокументировали нарушения вооруженными формированиями Российской Федерации договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. В частности, вблизи временно оккупированного населенного пункта Золотое-5 противник осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений", - сказано в сообщении.

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Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

С начала текущих суток, 14 августа, введенный режим тишины сохраняется в полной мере. В полосах ответственности наших бригад не зафиксировано ни одной вооруженной провокации или обстрела.

13 августа, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", подорвались на неизвестном взрывном устройстве два военнослужащих из состава Объединенных сил. Один из них погиб, другой - получил ранения. Раненого воина доставили в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая врачебная помощь.

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Дата
14
августа

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